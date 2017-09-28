Верстка. sketch -> html

Что ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо предварительно сделать со старым сайтом:Выгрузить сайт как офлайн-архив, который можно впоследствии развернуть где угодно.Развернуть старый сайт на поддомене old или на каком-то другом - важно, чтобы в сети он остался по какой-то ...