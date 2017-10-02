Изменить верстку меню каталога.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок243 просмотра

Добрый день!

Нужно изменить стиль меню каталога на сайте https://mexanism.ru. Из вертикально раскрывающегося меню нужно сделать список таблицу ,пример в приложении.

8 лет назад
dmprh
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$15
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Заявки фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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