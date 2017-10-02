Здравствуйте. Нужно доделать файл адаптива, он сделан через css. Сделать нужно буквально за день-два. Бюджет весьма скромный, плюс подробный отзыв! Работа должна выглядеть так: Вы настраиваете все у себе в ...
Изменить верстку меню каталога.
Добрый день!
Нужно изменить стиль меню каталога на сайте https://mexanism.ru. Из вертикально раскрывающегося меню нужно сделать список таблицу ,пример в приложении.
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