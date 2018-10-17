Для привлечения спонсоров на музыкальные мероприятия проводимые нашей командой требуется создать презентацию с интересным графическим дизайном в pdf. Мы проводим ночные музыкальные мероприятия в лучших Московских клубах, а так же на больших площадках. 3-4 листа, информацию для ...