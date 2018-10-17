Требуется обновить печатную форму УПД до формы от [i]01.07.2021. [/i]
- 1С-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Для привлечения спонсоров на музыкальные мероприятия проводимые нашей командой требуется создать презентацию с интересным графическим дизайном в pdf. Мы проводим ночные музыкальные мероприятия в лучших Московских клубах, а так же на больших площадках. 3-4 листа, информацию для ...Презентации19 заявокЗакрыт2 года назад
Мы выводим на рынок новый бренд одежды. Начинаем с ассортимента многоразовых масок для лица. Основные преимущества наших масок это стиль, натуральные материалы (антитоксичные и экологичные, дышашие и воздухопроницаемые), легкие, не теряют своих свойств и внешний вид ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется обработать фото, сделать белый фон, тени. Фото для размещения в каталог товаров.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
- $3
Требуется переделать логотип. Вместо слов макси оптом на logo3, написать домен resppect.ru Края текста должны быть четкими. Не должно быть как в примере logo1. FuturaDemiC шрифт.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется менеджер-администратор интернет проекта. - Консультация и помощь уже зарегистрированным, а так же новым клиентам по вопросам работы сервиса. - Добавление новых клиентов по готовой базе. - Активный поиск и добавление партнеров к сервису. - Проверка правильности ведения предложений ...Управление проектами14 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходимо протестировать полный функционал ресурса carmont.ru, со стороны покупателя и со стороны компании. Описать все ошибки и не удобные места.Тестирование сайтов32 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо очистить документы из базы,реализации,поступления,возвраты.1С-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Главная страница он-лайн сервиса по ремонту авто. Адаптив. Шрифт Segoe UI, san-serif Заголовки #0056b3 Заявки только с конечной стоимостью.Дизайн сайтов46 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Требуется поправить лендинг краска-раптор.ру о списку задач: 1 изображения товаров обрезают пункты выбора объема краски (1л/4л) 3 "на странице товара изображение также обрезает пункты выбора объема краски выделить кнопку цветом (желательно зеленым) и продублировать под ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт4 года назад
Тематика автозапчасти. лого в приложении. Сторона А Данные: +7 499 444-01-54 +7 495 784-57-54 +7 985 784-57-54 [email protected] Сторона Б карта с маркером г.Мытищи Шараповский проезд строение 7 А так же скидка 5% Рассматриваю заявки только с окончательной стоимостью.Верстка полиграфии33 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $120
Требуется настройка марок и моделей автомобилей в нашей базе, База текдок 2018 года, с простой админ панелью,требуется добавить фотографии и создать правильную структуру каталога марка/модель/кузов(поколение)/модификация. Примеры верного каталога предоставляю.Работа не всегда монотонная,иногда нужно подумать, разбираться в ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется сверстать 1 макетHTML-верстка30 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется натянуть верстку на часть проекта написанного на : Nginx 1.14 + Apache 2.4 + php 7.1 + MySQL 5.6 Nodejs/npm composerВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется продвинуть сайт мультибрендового магазина автозапчастей mexanism.ru по городу Мытищи,Московская область mexanism.ru Только с успешными кейсами по автозапчастям.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! На выделенном сервере под управлением Centos OS на котором стоит панель ISP нужно: подключить домен уже зарегистрированный настроить Nginx 1.14 + Apache 2.4 + php 7.1 + MySQL 5.6 Nodejs/npm composer В бд будет загружаться дамп ...Системное администрирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
На основе базы mysql. TecDoc создать структуру для вывода каталога подобную как этой: ukrparts.com.ua На laravel 5.6. php 7, бд mysql.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Вкратце, laravel 5.6 + maatwebsite/excel, соответственно это php 7, бд mysql, необходимо взять из таблицы шаблон для обработки экселя, и по шаблону разобрать в массив для вставки в таблицу, структуру таблиц : `sku` varchar(50), `name` ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется создать парсер (многоразовое применение) для сбора картинок с сайта по xml файлу для яндекс маркета(на каждую позицию есть ссылка на страницу откуда качать картинку),выгрузка постоянно увеличивается,если в выгрузке картинка уже прописана то парсить не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется доработать сайт на Simpla CMS. -Регистрация/личный кабинет -Правка верстки -Создание yml файла для маркета, подключены апи поставщиков,выгрузка должна учитывать наличие как загруженное наличие так и даные из апи. Сайт knr-parts.ru. Предложение без цены и сроков не рассматриваю.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад