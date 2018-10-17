dmprh

Андрей dmprh

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
MasterSloga
38 летРоссия
3 года в сервисе
Была
8 часов назад
$3
10 баллов
3 года назад
Написание двух текстов для сайта.
Отличный заказчик. Приятно было поработать.
Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
Aranyro
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
3 года назад
Отредактировать логотип
Заказчик отличный! Четкое ТЗ и моментальная оплата!
Все отлично! Спасибо Виктору за оперативность.
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Парсер картинок с сайта
Благодарю за заказ. Отличный заказ. С оплатой без проблем
Все отлично! Рекомендую
Ответный отзыв
atereshhuk
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$120
9 баллов
5 лет назад
Натянуть шаблон на cms
Все отлично. Всегда на связи.
все отлично
Ответный отзыв
pixart
Артур 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Лого
Всё прошло хорошо! Рекомендую
все отлично
Ответный отзыв