Написание двух текстов для сайта.

Мы выводим на рынок новый бренд одежды.

Начинаем с ассортимента многоразовых масок для лица.

Основные преимущества наших масок это стиль, натуральные материалы (антитоксичные и экологичные, дышашие и воздухопроницаемые), легкие, не

теряют своих свойств и внешний вид даже после 50 стирок, а также

эффективность бактериальной фильтрации 92%.

Первый текст должен брендовый, который рассказывает о всех преимуществах.

Второй текст должен описывать механизм фильтрации и объяснить эффективность защиты в 92%.

Сайт(пока еще в разработке, но вся информация для текстов есть)

https://oxywear.store/