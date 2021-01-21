Написать продающий текст

Разработать УТП для производства световых букв из жидкого акрила. Необходимо разработать: [list][*]Главный заголовок [*]Несколько дополнительных преимуществ [/list] Есть из материалов в помощь: [list][*]Лендинг [*]Таблица сайтов конкурентов [*]Таблица объявлений конкурентов в Директ [/list] Просьба показать 5 разработанных Вами ранее УТП
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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