Написать продающий текст

Продающие текстыЗакрыт9 заявок390 просмотров
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Сайт автоматизации розницы. Нужно написать продающий текст для всех блоков. 

3 года назад
itcompany89
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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