Разработать УТП

Продающие текстыЗакрыт6 заявок354 просмотра
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Разработать УТП для производства световых букв из жидкого акрила.

Необходимо разработать:

  • Главный заголовок
  • Несколько дополнительных преимуществ
Есть из материалов в помощь:

  • Лендинг
  • Таблица сайтов конкурентов
  • Таблица объявлений конкурентов в Директ
Просьба показать 5 разработанных Вами ранее УТП

 

3 года назад
Arkada2007
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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