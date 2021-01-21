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Разработать УТП для производства световых букв из жидкого акрила.
Необходимо разработать:
- Главный заголовок
- Несколько дополнительных преимуществ
- Лендинг
- Таблица сайтов конкурентов
- Таблица объявлений конкурентов в Директ
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