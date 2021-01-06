Email воронка продаж для Дейтинг проекта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, нам необходим специалист по созданию идеологической части брендбука. А точнее: [b]1. [/b][b]Видение компании[/b] [b]2. [/b][b]Миссия компании[/b] [b]3. [/b][b]Цель[/b] [b]4. [/b][b]Слоган[/b] [b]5. [/b][b]Ценности бренда[/b] [b]6. [/b][b]Особенности бренда[/b] [b]7. [/b][b]Стратегия бренда [/b] [b]8. [/b][b]Позиционирование компании [/b]Ждем ответственного и опытного исполнителя, который сможет предоставить нам все вышеперечисленные данные на основании исходной информации ...
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Необходимо создать воронки продаж для нового дейтинг проекта. Воронки нужны для холодной и горячей базы клиентов, язык - английский. При необходимости предоставим копирайтера, но понимание продающего текста должно быть. Ищем специалиста желательно на долгосрочную работу.
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