Email воронка продаж для Дейтинг проекта

Продающие текстыЗакрыт3 заявки484 просмотра
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Необходимо создать воронки продаж для нового дейтинг проекта. Воронки нужны для холодной и горячей базы клиентов, язык - английский. При необходимости предоставим копирайтера, но понимание продающего текста должно быть. Ищем специалиста желательно на долгосрочную работу. 

3 года назад
AndrewPulsarAds
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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