Написать 27 рекламных текстов

$10
Продающие текстыЗавершен1 заявка189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать 27 рекламных текстов. Подробности в переписке.

3 года назад
ReyaReya
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Aleksandraa11
Александра 
25 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
15 дней назад
3 года назад
$10
2 дня
Задание выполнено согласно ТЗ. Рекомендую как исполнителя.
Хороший заказчик, понятно обрисовала задачу, скинула необходимую информацию, всегда была на связи и выплатила деньги после выполнения задачи))рекомендую)
  • Похожие заказы

  • Написать продающее письмо с продающим заголовкоv

    Получатель письма должен совершить целевое действие - перейти по ссылке  Пользователи - М, Ж, 26-56 лет, ориентация - заработок в интернете, дополнительный доход, МЛМ и т.д. Критерии  - количество новых подписчиков в проект. Проект: Тренинг-центр "НеРабота" https://ne-rabota.com/p/infohit Подписная страница ...

    Продающие текстынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист по написанию продающих постов

    Тематика: Растения и ландшафтный дизайн Посты для соц сети до 1000 знаков - 3-4 раза в неделю.  Желательно знание или обучение У Христосенко или подобное - по вашим работам будет ясно Приветствуется пробное написание - после одобрения Локанизм - ...

    Продающие тексты11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Продающий посты для соц сети

    Привет! Написать продающий текст (пост) (продажа растений, ландшафтные проекты - на выбор, подобрать фото в нашей стилистике. Можно показать ваши работы-для принятия точного решения Требования: Знания в сфере растений на среднем уровне Мы ценим не количество слов, а количество ...

    Продающие тексты15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать продающий текст

    Есть сайт по продаже эл товаров. Нужен продающий текст на программу microsofy office. Количество слов 100-200 примерно. технических характеристики товара указываться не нужно.  Пример похожего текста ниже :

    Продающие тексты1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен проморайтер для рекламных постов для таргета вк

    Здравствуйте. У меня есть действующая рекламная кампания в таргетинге вк. Рекламирую марафон по развитию чувства юмора и лид-магниты по этой теме. Для этой рекламной кампании нужны новые креативы (картинка+текст поста). Есть примеры креативов, которые оформил я и они ...

    Продающие тексты11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать продающий текст для сайта и рекламы в Инсте

    I. Сайт сети кофеен,  Запускам продажу франшиз. Нужно написать красивый  текст на вкладку сайта  "О нас"  Ссылку на сайт напишу тому кто заинтересуется.  Как я это вижу. Сделаю аудиозапись, краткая история нашей фирмы, объясню что хочу.  На ...

    Продающие тексты18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Имейл-рассылки под ключ

    Нужен знающий специалист по имейл рассылкам для бренда одеждыСоздавать крутые, яркие, продающие письма ([b]под ключ[/b] - стратегия, a/b тестирование и пр) На постоянную основу.при отклике прикрепляйте ссылку на КОНКРЕТНЫЕ КЕЙСЫ С ПРИМЕРАМИ именно имейл рассылок и ...

    Продающие тексты9 заявок
    Закрыт
    3 года назад