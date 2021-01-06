Размещение ссылки на сайт в белых каталогах

Здравствуйте. У меня есть действующая рекламная кампания в таргетинге вк. Рекламирую марафон по развитию чувства юмора и лид-магниты по этой теме. Для этой рекламной кампании нужны новые креативы (картинка+текст поста). Есть примеры креативов, которые оформил я и они ...