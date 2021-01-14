Продающий пост

1. Тема: Все ли Зимуют гортензии?

2. Донести о сортах гортензий которые прекрасно переносят климат наш северо западного региона и которые как самое дорогое украшение сада могут не перезимовать (макрофола или крупнолистовые) https://divosad.ru/catalog/sazhentsy_dekorativnykh_kultur/kustarniki/gortenzii/?SIZEN_1=18#toggle (список гортензий тут-все необязательно!)

3. поставить в конце поста повод Действовать здесь и сейчас в честь открытия нового сезона продаж на продление Акции тем, кто напишет в личные сообщение группы слово ДА до 19 января, для тех акция будет продлена до 25 января вместо 15 января! скидка составляет 27 %

отдельно в посте указать что тем кто проголосует скидка будет пересчитана нашим менеджером при связи - отдельно ссылка (ссылку вставим сами)

4. срок готовности поста до 14 января 2021 вечера 20:00