Написание текста на сайт

Т3

Нужно написать сео текста.

Объем текста для каждой страницы должен быть не менее 2000 символов, лучше 2500 с. ( Примерно) Для портфолио можно 1000 – 1500 символов.

Текст должен быть читабельным и со смыслом!

Уникальность каждого текста должна быть 100%и меть в себе ключевые слова (название страницы). Главное не переспам-тошнота.

Проверять уникальность статьи будем на сайте https://text.ru