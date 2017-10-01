Натянуть на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки353 просмотра

http://true505.ideah.ru/land/

Приступить нужно сейчас!

Внимательно узучите лендинг,  в блоке "проекты" всплывающее окно со слайдером 

WordPress
8 лет назад
true404
Стас 
31 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поправки в Joomla с JoomShoping

    $100

    Joomla с JoomShoping и SPBuilder. Подробное ТЗ и ссылку на сайт вышлю личным сообщением. ТЗ в общих чертах: 1. Проверить дыры 2. Настроить прелоудер (поменять на свой). ...

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка в QuarkXpress

    $25

    Приветствую. Необходимо заменить язык в файлах Quark - презентация оборудования компании Philips. 52 страницы на английском языке нужно перевести на русский - перевод есть.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка мини - магазина

    Приветствую! Нужно свертстать 2 страницы магазина + 2 попапа Требования: 1.      Валидная верстка https://validator.w3.org 2.      Технология Bootstrap 4 3.      Кроссбраузерность 4.      Корректное отображение на смартфонах и ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Найти yml/xml файл на сайте

    Сможет ли кто определить URL файл YML (xml от яндекс маркета, прайс.юа). Сайт для которого нужно это сделать напишу в личном сообщении. P.S. Данный магазин рекламируется на прайс.юа.

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Изменить верстку меню каталога.

    Добрый день! Нужно изменить стиль меню каталога на сайте https://mexanism.ru. Из вертикально раскрывающегося меню нужно сделать список таблицу ,пример в приложении.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вёрстка и программирование сайта 6-7 стр

    Необходимо сверстать и поставить на cms (вордпресс или что то схожее) сайт 6-7 стр. (см макет главной). Плюс сделать мобильную версию и адаптив. Макеты выполнены в Sketch, экспортированы в Zeplin.Плюс перенести сайт на хостинг. Требования к исполнителю:Территориальное ...

    SketchWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка. sketch -> html

    Сверстать адаптивный темплейт (HTML5/CSS/Bootstrap/JavaScript). Исходник в sketch. Пример первой версии - https://akloni.com/16-days-online Исходник - https://drive.google.com/open?id=0ByDkB5wxjF8ZVi1UTjNGMThveEE (146мег.)

    BootstrapCSSHTMLJavaScriptSketch
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка макета + натянуть на cms

    Нужна адаптивная верстка (2 выключки) небольшого интернет-магазина (4 отдельные страницы и несколько типовых). Макет имеется. Анимаций по минимуму.  Все это прикрутить на wordpress или другую цмс, с подходящим функционалом.   Жду предложения.

    WordPress
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта кейсов

    Требуется выполнить адаптивную верстку сайта похожего по структуре на: playdrop.ru/  Присылайте лучшие свои работы и цены на них/либо за час.  Макеты кандидатам.   Оплата по факту или же по частям.

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад