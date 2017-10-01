Joomla с JoomShoping и SPBuilder. Подробное ТЗ и ссылку на сайт вышлю личным сообщением. ТЗ в общих чертах: 1. Проверить дыры 2. Настроить прелоудер (поменять на свой). ...
Натянуть на wordpress
Приступить нужно сейчас!
Внимательно узучите лендинг, в блоке "проекты" всплывающее окно со слайдером
Заявки фрилансеров
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