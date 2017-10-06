Нужна верстка для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок409 просмотров

Для сайта Студия домов http://studiya-domov.ru/ нужно обновить шапку и пару элементов

Прикрепил файлы к заданию + краткое ТЗ:

1) Шапка будет закрепленной, при скроллинге будет оставаться на виду. Это должно работать кроссплатформенно, т.е. на своем мобильном я должен открыть сайт и закрепленное меню должно работать адекватно при скроллинге вниз вверх.

Шапка должна быть поверх всех элементов, кроме обратного звонка, напишите нам и каких-то похожих.

При наведении на ссылки в шапке будет меняться цвет у некоторых элементов. этого в кратком тз нет. В общем учитывайте, что небольшие совсем доработки будут по процессу.

2) Под шапкой только на главной странице будет слайдер из проектов с сайта, который можно крутить с помощью стрелок. Эдакая карусель.. При наведении на домик, нужно будет затемнять квадратик и на нем будет кнопка-ссылка "Посмотреть".  Дополнительно скину PSD под это дело.

3) убрать меню слева, убрать кнопку оформить заказ справа. Кнопки обратный звонок и и напишите нам перейдут в шапку, справа их убрать...

Пишите ваши цены, оплата по факту, после выполнения работы на рублевый вебмани. Только на него. + хороший отзыв за хорошую качественную работу.

Ждем ваших заявок. Вся переписка только через личку веблансер. На аськи, скайпы не перезваниваю, учитывайте это, пожалуйста.

Скачать PSD можно здесь > https://yadi.sk/d/venavTPZ3NMmHD

8 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$11
1 день
Очень хорошо и быстро Сергей выполнил работу по верстке сайта. Внес дополнительные правки и изменения. Работой полностью доволен. Спасибо.
Задача поставлена чётко. Оплата в срок. Рекомендую

Заявки фрилансеров

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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