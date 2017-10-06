http://true505.ideah.ru/land/ Приступить нужно сейчас! Внимательно узучите лендинг, в блоке "проекты" всплывающее окно со слайдером
Нужна верстка для сайта
Для сайта Студия домов http://studiya-domov.ru/ нужно обновить шапку и пару элементов
Прикрепил файлы к заданию + краткое ТЗ:
1) Шапка будет закрепленной, при скроллинге будет оставаться на виду. Это должно работать кроссплатформенно, т.е. на своем мобильном я должен открыть сайт и закрепленное меню должно работать адекватно при скроллинге вниз вверх.
Шапка должна быть поверх всех элементов, кроме обратного звонка, напишите нам и каких-то похожих.
При наведении на ссылки в шапке будет меняться цвет у некоторых элементов. этого в кратком тз нет. В общем учитывайте, что небольшие совсем доработки будут по процессу.
2) Под шапкой только на главной странице будет слайдер из проектов с сайта, который можно крутить с помощью стрелок. Эдакая карусель.. При наведении на домик, нужно будет затемнять квадратик и на нем будет кнопка-ссылка "Посмотреть". Дополнительно скину PSD под это дело.
3) убрать меню слева, убрать кнопку оформить заказ справа. Кнопки обратный звонок и и напишите нам перейдут в шапку, справа их убрать...
Пишите ваши цены, оплата по факту, после выполнения работы на рублевый вебмани. Только на него. + хороший отзыв за хорошую качественную работу.
Ждем ваших заявок. Вся переписка только через личку веблансер. На аськи, скайпы не перезваниваю, учитывайте это, пожалуйста.
Скачать PSD можно здесь > https://yadi.sk/d/venavTPZ3NMmHD
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