Верстка сайта + натяжка на modx

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок182 просмотра

Скопировать сайт магазин с корзиной, примерно 5 типов страниц, с небольшими изменениями натянуть на модх.

+ Консультации по добавлению /изменению страниц.

MODX
8 лет назад
oleshir
Олег 
53 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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