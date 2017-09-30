Требуетcя сверстать главную страницу

Требуется сверстать главную страницу со всеми её ховер элементами и попап окнами (архив с изображениями прикрепил к проекту ). Требуется адаптивная верстка. После данной верстки будет еще 1 заказ на внутренние страницы этого же проекта

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