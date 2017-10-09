Верстка странички

Очень хороший заказчик, всем рекомендую. Грамотная и понятная постановка задачи, спокойное отношение к ошибкам и понимание с полуслова, приятное и грамотное общение, это лишь маленький список тех качеств, которыми владеет Влад. Начав сотрудничать с ним, вы можете быть уверены в оплате и не бояться, что вас обманут. 10/10