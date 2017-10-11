oleshir

Олег Ширшов oleshir

 
52 годаРоссия/Яя
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
rgbplus
Роман 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Скопировать сайт, натянуть на модх
Задача была поставлена четко и понятно, после выполнения оплата за работу поступила незамедлительно! Спасибо!
Роман отлично разбирается в MODx, быстро и правильно решил поставленные задачи. Всегда на связи, приятный человек. Рекомендую!
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