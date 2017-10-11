Скопировать сайт магазин с корзиной, примерно 5 типов страниц, с небольшими изменениями натянуть на модх. + Консультации по добавлению /изменению страниц.
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Скопировать сайт магазин с корзиной, примерно 5 типов страниц, с небольшими изменениями натянуть на модх. + Консультации по добавлению /изменению страниц.
Скопировать сайт магазин с корзиной, примерно 5 типов страниц, с небольшими изменениями натянуть на модх. + Консультации по добавлению /изменению страниц.