web - это будущее

Здравствуйте, меня зовут Роман! Я занимаюсь веб-разработкой, работаю с таким CMS как: MODx Revo (приоритет), 1С-Битрикс, Joomla. Опыт работы в веб сфере с 2009 года.

Контакты:

telegram: @LazarevRN

skype: rgb_plus

mail: [email protected]

Моя специализация: «Создание и доработка сайтов»:

- Проектирование сайтов и интернет-магазинов (прототип);

- Разработка «под ключ»;

- Доработки любого уровня сложности;

Если у вас остались вопросы, спрашивайте. Звоните или пишите. Давайте обсудим ваш проект!