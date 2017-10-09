web - это будущее
Здравствуйте, меня зовут Роман! Я занимаюсь веб-разработкой, работаю с таким CMS как: MODx Revo (приоритет), 1С-Битрикс, Joomla. Опыт работы в веб сфере с 2009 года.
Контакты:
telegram: @LazarevRN
skype: rgb_plus
mail: [email protected]
Моя специализация: «Создание и доработка сайтов»:
- Проектирование сайтов и интернет-магазинов (прототип);
- Разработка «под ключ»;
- Доработки любого уровня сложности;
Если у вас остались вопросы, спрашивайте. Звоните или пишите. Давайте обсудим ваш проект!
Я против войны в Украине!
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$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$48
10 баллов
2 года назад
Качественно выполненная работа. Рекомендую как опытного специалиста. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличное, понятно ТЗ. Хорошая постановка задачи, т.к. понимает что хочет в конечном итоге. Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
$1
10 баллов
5 лет назад
Все отлично: быстро, качественно, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Рекомендуем.
Ответный отзыв
т/з понятное, оплата сразу. Спасибо!
$60
10 баллов
5 лет назад
Роман - добросовестный и ответственный исполнитель. Работу по задаче перевыполнил, на протяжении работы демонстрировал профессионализм и давал советы по улучшению работы проекта. Сотрудничеством доволен, обязательно обращусь повторно. К сотрудничеству рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда на связи. Задание составлено четко и внятно. Возникшие вопросы, решали оперативно, к советам прислушивается. Задач оказалось немного больше чем в т/з, за что после выполнения получил бонус, приятно! Оплата в срок. Сотрудничеством остался доволен, рекомендую!
$10
10 баллов
6 лет назад
Роман отлично разбирается в MODx, быстро и правильно решил поставленные задачи. Всегда на связи, приятный человек. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задача была поставлена четко и понятно, после выполнения оплата за работу поступила незамедлительно! Спасибо!
$35
10 баллов
6 лет назад
Сделал все как договорились, это был пробный проект, теперь будем дальше работать над другими проектами. По поводу МОДикс исполнителя я определился, и вам рекомендую Романа.
Ответный отзыв
Задача была поставлена четко и понятно, после выполнения оплата за работу поступила незамедлительно! Спасибо!