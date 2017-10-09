rgbplus

Роман rgbplus

 
37 летРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
web - это будущее

Здравствуйте, меня зовут Роман! Я занимаюсь веб-разработкой, работаю с таким CMS как: MODx Revo (приоритет), 1С-Битрикс, Joomla. Опыт работы в веб сфере с 2009 года.

Контакты:

telegram: @LazarevRN

skype: rgb_plus

mail: [email protected]

Моя специализация: «Создание и доработка сайтов»:

- Проектирование сайтов и интернет-магазинов (прототип);

- Разработка «под ключ»;

- Доработки любого уровня сложности;

Если у вас остались вопросы, спрашивайте. Звоните или пишите. Давайте обсудим ваш проект!

JoomlaMODXБитрикс1С-Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Prod-di
Денис 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$48
10 баллов
2 года назад
Необходимо сверстать сайт и перенести его на Modx Revolution.
Качественно выполненная работа. Рекомендую как опытного специалиста. Спасибо!
Отличное, понятно ТЗ. Хорошая постановка задачи, т.к. понимает что хочет в конечном итоге. Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_14981172311866
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Уменьшить время загрузки сайта.
Все отлично: быстро, качественно, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Рекомендуем.
т/з понятное, оплата сразу. Спасибо!
Ответный отзыв
phicha
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
$60
10 баллов
5 лет назад
Закончить натяжку верстки на MODx Revolution
Роман - добросовестный и ответственный исполнитель. Работу по задаче перевыполнил, на протяжении работы демонстрировал профессионализм и давал советы по улучшению работы проекта. Сотрудничеством доволен, обязательно обращусь повторно. К сотрудничеству рекомендую.
Хороший заказчик, всегда на связи. Задание составлено четко и внятно. Возникшие вопросы, решали оперативно, к советам прислушивается. Задач оказалось немного больше чем в т/з, за что после выполнения получил бонус, приятно! Оплата в срок. Сотрудничеством остался доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
oleshir
52 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Скопировать сайт, натянуть на модх
Роман отлично разбирается в MODx, быстро и правильно решил поставленные задачи. Всегда на связи, приятный человек. Рекомендую!
Задача была поставлена четко и понятно, после выполнения оплата за работу поступила незамедлительно! Спасибо!
Ответный отзыв
Nickmedia
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Нужно сверстать страницу для сайта на MODx
Сделал все как договорились, это был пробный проект, теперь будем дальше работать над другими проектами. По поводу МОДикс исполнителя я определился, и вам рекомендую Романа.
Задача была поставлена четко и понятно, после выполнения оплата за работу поступила незамедлительно! Спасибо!
Ответный отзыв