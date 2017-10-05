Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужно нарисовать логотип (рисовать в векторе). Сама идея уже придумана, от вас реализация!

В прищепке файл, плюс/минус нужно в этом же стиле. Надпись (называться) будет "Петелечка" (от уменьшительно ласкательного "петля") - написание слова - шрифт/сами напишите с красивыми завитушками. На фоне так же должна(ы) присутствовать клубок ниток с спицами или клубок ниток с иголкой + пара птичек + пара сердечек.

На выходе получаем, слово "Петелечка + нитки иголки + 2/3птички + 2/3 сердечка"

Для вдохновения в поисковике/картинки вбиваем: детские рисунки + птички + сердечки + нитки + клубок ниток и т.д.

Тематика: логотип рисуется для сайта рукоделия, вышивки ручной работы

Бюджет: небольшой + оплата в российских рублях = дальнейшее сотрудничество

Если проект открыт, значит актуально - исполнителя обязательно укажу!