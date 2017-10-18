Разработка логотипа для учреждения

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Завершен16 заявок381 просмотр

Необходимо разработать новый логотип подростково-молодежного центра. Учреждение государственное, бюджетное. Направленность работы - досуг для подростков и молодежи. Нужен современный логотип, учитывающий интересы молодежи.

Существующий логотип не интересен (см. во вложении).  Информация об учреждении http://ligovospb.ru/.

8 лет назад
Shenker
Иван 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

makarosh
Анна 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$30
4 дня
Анна очень профессионально отнеслась к работе, выслушала все пожелания по логотипу, прислав бриф на разработку макета, оперативно предложила свои варианты. Было приятно с ней сотрудничать. Рекомендую!
Интересный проект от отличного заказчика. Четкое ТЗ, оперативная оплата, всегда на связи. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$40
6 дней
Руслан сделал все в срок, учитывал все высказанные пожелания, вносил свои предложения по разработке макета логотипа. Было приятно с ним сотрудничать. Рекомендую!
Все прошло отлично! Иван предоставил понятное и достаточно подробное задание. Быстрая оплата и оперативная связь. Все обязательства были выполнены в полном объеме. При случае, с удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

makarosh
Анна 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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