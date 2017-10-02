Нужно разработать концепцию логотипа и визитки согласно брифу ссылка на бриф https://goo.gl/Gxzncq Победитель будет выбран 10 октября
Разработать логотип для строительной компании
Добрый день. Заказчику необходимо разработать новый логотип.
Строительная компания ТМ БУД (https://tm-bud.com.ua)
Логотип должен быть качественным, "ципляющим" (слова заказчика) и креативным.
От исполнителей жду цену, сроки разработки и варианты логотипов, которые уже делали.
Без примернов, не писать.
Спасибо
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