Разработать логотип для строительной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт28 заявок635 просмотров

Добрый день. Заказчику необходимо разработать новый логотип.

Строительная компания ТМ БУД (https://tm-bud.com.ua

Логотип должен быть качественным, "ципляющим" (слова заказчика) и креативным.

От исполнителей жду цену, сроки разработки и варианты логотипов, которые уже делали.

Без примернов, не писать.

Спасибо

8 лет назад
Shapa14
Андрей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров