Логотип для сайта (домашние животные)

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Закрыт38 заявок322 просмотра

Требуется разработка логотипа для сайта, посвященному домашним животным - Petston.

Нужно что то стильное, не слишком сложной и громоздкое, креативное.

В голову приходят идеи связанные только с отпечатком лапы кошки или собаки. Если получится реализовать эту идею в новом свете, будет отлично. 

Рассматриваю вариант использовать в качестве логотипа название Petston, как с символичным изображением вначале, так и без. В идеале сделать 2 варианта, с названием и без.

8 лет назад
FeR-S
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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