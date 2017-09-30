Логотип для сайта (домашние животные)

Требуется разработка логотипа для сайта, посвященному домашним животным - Petston.

Нужно что то стильное, не слишком сложной и громоздкое, креативное.

В голову приходят идеи связанные только с отпечатком лапы кошки или собаки. Если получится реализовать эту идею в новом свете, будет отлично.

Рассматриваю вариант использовать в качестве логотипа название Petston, как с символичным изображением вначале, так и без. В идеале сделать 2 варианта, с названием и без.