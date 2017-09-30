Нарисовать один логотип, второй логотип переделать, третий логотип так же нарисовать Один логотип есть - нужно его переделать, второй логотип нарисовать с нуля второй логотип (есть фото человека, нужно сделать логотип сидящего на ...
Логотип для сайта (домашние животные)
Требуется разработка логотипа для сайта, посвященному домашним животным - Petston.
Нужно что то стильное, не слишком сложной и громоздкое, креативное.
В голову приходят идеи связанные только с отпечатком лапы кошки или собаки. Если получится реализовать эту идею в новом свете, будет отлично.
Рассматриваю вариант использовать в качестве логотипа название Petston, как с символичным изображением вначале, так и без. В идеале сделать 2 варианта, с названием и без.
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