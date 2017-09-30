Логотип для сайта vzr.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт66 заявок2352 просмотра
#1$50

сайта еще нет

нужен логотип

сайт будет посвящен продаже туристических страховок онлайн (агрегатор)

почему VZR, это аббревиатура от страхование Выезжающих За Рубеж (ВЗР), официальное название этого вида страхования

есть вариант развить идею лягушки путешественницы, и логотипом сделать лягушку

нравится минимализм, простота

во вложении мои наброски

8 лет назад
sim812
Ламов 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров