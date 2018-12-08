Требуется логотипчик для сервиса по ремонту Apple

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок309 просмотров

Нужен простенький логотип для сервиса по ремонту именно техники apple (также использование его для учетных записей в соцсетях,ютуб. и.т.д.)Без названия.Только лого. Вижу что то типа яблока из которого вылезает гусеница) и жует отгрызаный кусок в виде микросхемы )))) Можно избитое (поколеченное ) яблоко с высыпающимися микросхемами )Хотя честно сам не знаю чего хочу,но что то запоминающееся,можно с юмором.

8 лет назад
terexoff81
Терехов 
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Все быстро,отлично,без лишних вопросов.
Доволен сотрудничеством

Заявки фрилансеров

art-ground_com
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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