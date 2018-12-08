Нарисовать один логотип, второй логотип переделать, третий логотип так же нарисовать Один логотип есть - нужно его переделать, второй логотип нарисовать с нуля второй логотип (есть фото человека, нужно сделать логотип сидящего на ...
Требуется логотипчик для сервиса по ремонту Apple
Нужен простенький логотип для сервиса по ремонту именно техники apple (также использование его для учетных записей в соцсетях,ютуб. и.т.д.)Без названия.Только лого. Вижу что то типа яблока из которого вылезает гусеница) и жует отгрызаный кусок в виде микросхемы )))) Можно избитое (поколеченное ) яблоко с высыпающимися микросхемами )Хотя честно сам не знаю чего хочу,но что то запоминающееся,можно с юмором.
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