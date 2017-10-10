Логотип типографии

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Завершен23 заявки283 просмотра

Разработка логотипа типографии "Типография им. Михаила Ванина".

8 лет назад
guest_15066960871212
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
$50
4 дня
Исполнением остался доволен. Нареканий нет.
Спасибо за интересный проект. Только положительное впечатление от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
#1
Логотипы и Знаки

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