Нужен логотип для салона красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок249 просмотров

Ищем специалиста, который качественно и не долго сможет выполнить логотип

8 лет назад
lelya131313
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

A9955017818
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Все отлично, очень отзывчивый специалист! Все требования выполнены! Всем рекомендую))
Спасибо за заказ всё отлично, буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

A9955017818
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад