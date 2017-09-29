Логотип и название

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Закрыт25 заявок356 просмотров

Нужно придумать логотип и название организации, которая занимается полусухой стяжкой пола, выкладкой виброплит с различными рисунками. в последствии есть перспектива заниматься напольным покрытием, реализацией 

8 лет назад
fyurence
Павел 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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