Ищем специалиста, который качественно и не долго сможет выполнить логотип
Логотип и название
Нужно придумать логотип и название организации, которая занимается полусухой стяжкой пола, выкладкой виброплит с различными рисунками. в последствии есть перспектива заниматься напольным покрытием, реализацией
Заявки фрилансеров
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