Логотип компании

$30
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Закрыт21 заявка306 просмотров

Прошу придумать логотип для компании, которая занимаеться оптовыми продажами електрики(лампы, светильники, розетки,комплектующие)и сантехники( насосы, смесители,комплектующие к отоплению и водоснабжению)Название Elsant.group. Спасибо

8 лет назад
igor11013
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$30
3 дня

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DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад