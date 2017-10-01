Нарисовать в векторе логотип

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Завершен29 заявок300 просмотров

Добрый день, необходимо нарисовать логотип такого плана - только нужно в сеточке серебристого цвета разместить буквы M и G шрифт и их внешний вид можно менять, подробно расскажу выбранному исполнителю)

Сроки не горят - хоть две недели рисуйте) Предлагайте вашу стоимость.  

8 лет назад
Yana-na
Яна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель, с задачей справился на 120 процентов - не просто отрисовал логотип по ТЗ, а предложил свою концепция, которая мне очень понравилась. Всегда на связи, работа выполнена точно в срок. Рекомендую!
Грамотная постановка задачи и быстрая оплата. Буду рад сотрудничать снова! Спасибо за заказ)

Заявки фрилансеров

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
8 лет назад