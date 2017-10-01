Ищем специалиста, который качественно и не долго сможет выполнить логотип
Нарисовать в векторе логотип
Добрый день, необходимо нарисовать логотип такого плана - только нужно в сеточке серебристого цвета разместить буквы M и G шрифт и их внешний вид можно менять, подробно расскажу выбранному исполнителю)
Сроки не горят - хоть две недели рисуйте) Предлагайте вашу стоимость.
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