Нарисовать в векторе логотип

Добрый день, необходимо нарисовать логотип такого плана - только нужно в сеточке серебристого цвета разместить буквы M и G шрифт и их внешний вид можно менять, подробно расскажу выбранному исполнителю)

Сроки не горят - хоть две недели рисуйте) Предлагайте вашу стоимость.