Разработка логотипа

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Завершен3 заявки137 просмотров

Здравствуйте. Нужно разработать логотип для сайта. 

8 лет назад
guest_15066232179148
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
8 лет назад
$100
2 дня
Спасибо большое Анне за такой крутой логотип! В оговорённое время Анна предоставила много вариантов на выбор. Выбрав самый подходящий, попросил немного доработать. Менее чем за 10 минут Анна скинула великолепный вариант, который в последствии за пару часов был доведён до совершенства. Спасибо большое за профессиональное отношение к делу, вежливость и конструктив). Всем рекомендую.
Спасибо Кириллу за проект, от сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Работа оплачена вовремя и в полном объеме. Кирилл - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и вежливого заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
3 часа назад
8 лет назад
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