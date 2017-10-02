Разработка логотипа

Спасибо большое Анне за такой крутой логотип! В оговорённое время Анна предоставила много вариантов на выбор. Выбрав самый подходящий, попросил немного доработать. Менее чем за 10 минут Анна скинула великолепный вариант, который в последствии за пару часов был доведён до совершенства. Спасибо большое за профессиональное отношение к делу, вежливость и конструктив). Всем рекомендую.