Разработка логотипа и фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок255 просмотров

Разрабатывается игра для детей и их родителей. Целевая аудитория это мамочки у которых дети от 2-4 лет.

Игра посвященная закаливанию, укреплению здоровья, развитию полезных привычек и здорового образа жизни. Игра нацелена на повышения иммунитета у ребят.

В рамках игры будет закаливание, игры, физические упражнения и всякие полезные привычки.

Название игры “Растим богатыря”.

1 этап:

Нужно разработать:

  • логотип для этой игры. Итоговый утвержденный вариант нужно будет сделать в нескольких разрешениях для размещения на сайте, лендинге, Вконтакте и одноклассниках.
  • Подобрать цвета. Нужна будет цветовая гамма для последующего оформления материалов игры.
  • Подобрать шрифты.
  • Сделать макет письма для рассылки по email.
Как вариант посмотреть шрифтовые решения и цветовые в мультиках про богатырей

https://www.youtube.com/watch?v=8vPQKM5UOJU

С другой стороны современные детки не очень хотят быть похожими на богатырей…

Логотип должен выглядеть таким образом, чтобы было понятно, что игра не только для мальчиков, но и для девочек.

Как вариант - это семья: мама, папа, сын и дочь. При этом они должны  выглядеть современно, модно, возможно, похожими на суперменов. 

Идеальный логотип должен вызвать чувство умиления, например, выразительные глаза у детей или щечки хорошие ) или может быть какие-то бантики у девочки. В общем, хотя бы какой-то элемент, вызывающий улыбку.

Родители на логотипе могут делать какие-то физические упражнения с детьми, кроме того могут быть использованы символы полезной еды: фруктов, например, овощей

Жду предложения по цене и срокам.

8 лет назад
Qusto
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

radkedesign
Тамара 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
8 лет назад
$148
7 дней
Тамара отличный партнер для выполнения проектов. Всегда своевременно отвечает на вопросы. Работа выполнена строго по техзаданию. Результат впечатлил и порадовал. Рекомендую!!!!
Отличный заказчик! Интересный проект, четкая постановка задачи! Все оплаты прошли оперативно. Рекомендуем! Работаем дальше ,)

Заявки фрилансеров

radkedesign
Тамара 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
8 лет назад

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