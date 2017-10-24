Разработка логотипа и фирменного стиля

Разрабатывается игра для детей и их родителей. Целевая аудитория это мамочки у которых дети от 2-4 лет.

Игра посвященная закаливанию, укреплению здоровья, развитию полезных привычек и здорового образа жизни. Игра нацелена на повышения иммунитета у ребят.

В рамках игры будет закаливание, игры, физические упражнения и всякие полезные привычки.

Название игры “Растим богатыря”.

1 этап:

Нужно разработать:

логотип для этой игры. Итоговый утвержденный вариант нужно будет сделать в нескольких разрешениях для размещения на сайте, лендинге, Вконтакте и одноклассниках.

Подобрать цвета. Нужна будет цветовая гамма для последующего оформления материалов игры.

Подобрать шрифты.

Сделать макет письма для рассылки по email.

Как вариант посмотреть шрифтовые решения и цветовые в мультиках про богатырей

https://www.youtube.com/watch?v=8vPQKM5UOJU

С другой стороны современные детки не очень хотят быть похожими на богатырей…

Логотип должен выглядеть таким образом, чтобы было понятно, что игра не только для мальчиков, но и для девочек.

Как вариант - это семья: мама, папа, сын и дочь. При этом они должны выглядеть современно, модно, возможно, похожими на суперменов.

Идеальный логотип должен вызвать чувство умиления, например, выразительные глаза у детей или щечки хорошие ) или может быть какие-то бантики у девочки. В общем, хотя бы какой-то элемент, вызывающий улыбку.

Родители на логотипе могут делать какие-то физические упражнения с детьми, кроме того могут быть использованы символы полезной еды: фруктов, например, овощей

Жду предложения по цене и срокам.