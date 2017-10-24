Ищем специалиста, который качественно и не долго сможет выполнить логотип
Разработка логотипа и фирменного стиля
Разрабатывается игра для детей и их родителей. Целевая аудитория это мамочки у которых дети от 2-4 лет.
Игра посвященная закаливанию, укреплению здоровья, развитию полезных привычек и здорового образа жизни. Игра нацелена на повышения иммунитета у ребят.
В рамках игры будет закаливание, игры, физические упражнения и всякие полезные привычки.
Название игры “Растим богатыря”.
1 этап:
Нужно разработать:
- логотип для этой игры. Итоговый утвержденный вариант нужно будет сделать в нескольких разрешениях для размещения на сайте, лендинге, Вконтакте и одноклассниках.
- Подобрать цвета. Нужна будет цветовая гамма для последующего оформления материалов игры.
- Подобрать шрифты.
- Сделать макет письма для рассылки по email.
https://www.youtube.com/watch?v=8vPQKM5UOJU
С другой стороны современные детки не очень хотят быть похожими на богатырей…
Логотип должен выглядеть таким образом, чтобы было понятно, что игра не только для мальчиков, но и для девочек.
Как вариант - это семья: мама, папа, сын и дочь. При этом они должны выглядеть современно, модно, возможно, похожими на суперменов.
Идеальный логотип должен вызвать чувство умиления, например, выразительные глаза у детей или щечки хорошие ) или может быть какие-то бантики у девочки. В общем, хотя бы какой-то элемент, вызывающий улыбку.
Родители на логотипе могут делать какие-то физические упражнения с детьми, кроме того могут быть использованы символы полезной еды: фруктов, например, овощей
Жду предложения по цене и срокам.
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