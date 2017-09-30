Нарисовать один логотип, второй логотип переделать, третий логотип так же нарисовать Один логотип есть - нужно его переделать, второй логотип нарисовать с нуля второй логотип (есть фото человека, нужно сделать логотип сидящего на ...
Разработка логотипа под дизайн сайта.
Нужно разработать логотип под готовый дизайн сайта. Тематика сайта игровая. Срок выполнения 2 дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $60
Разработать макет логотипа для новой торговой марки оборудования.Завершен8 лет назад
- $25
Компания планирует заниматься приемом туристов из Европы и Америки. Задумка логотипа следующая: на фоне разведенного моста СПб виден храм Василия блаженного в МосквеЛоготипы и Знаки25 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Здравствуйте. Требуется отрисовать логотип компании по карандашному эскизу. Результат должен быть в формате векторной графики. Допустимо использовать цвета: черный, серый, синий. Концепция: Буквы С, С, Р - из полумесяцев. ...Завершен8 лет назад
Разработка логотипа типографии "Типография им. Михаила Ванина".Завершен8 лет назад
Нужно придумать логотип и название организации, которая занимается полусухой стяжкой пола, выкладкой виброплит с различными рисунками. в последствии есть перспектива заниматься напольным покрытием, реализациейЛоготипы и Знаки25 заявокЗакрыт8 лет назад
Разрабатывается игра для детей и их родителей. Целевая аудитория это мамочки у которых дети от 2-4 лет. Игра посвященная закаливанию, укреплению здоровья, развитию полезных привычек и здорового образа жизни. Игра нацелена на повышения иммунитета ...Завершен8 лет назад
- $30
Прошу придумать логотип для компании, которая занимаеться оптовыми продажами електрики(лампы, светильники, розетки,комплектующие)и сантехники( насосы, смесители,комплектующие к отоплению и водоснабжению)Название Elsant.group. СпасибоЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно разработать логотип для сайта.Завершен8 лет назад
Логотип креативной студии Falion Show Как то заплести буквы FS удивительно и шрифт приколный)))Закрыт8 лет назад