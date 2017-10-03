Отрисовка логотипа компании

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок349 просмотров

Здравствуйте.

Требуется отрисовать логотип компании по карандашному эскизу.

Результат должен быть в формате векторной графики.

Допустимо использовать цвета: черный, серый, синий.

Концепция: Буквы С, С, Р - из полумесяцев. Буквы с контуром из темного цвета, внутри фон по светлее. Надпись названия компании - нужно сделать под логотипом.

8 лет назад
it-m
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
$15
1 день
Качественная отрисовка логотипа, выполнение работы в нескольких вариантах, отличное представление результата в объемном изображении.
Отличный заказчик! Работа на одном дыхании. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
8 лет назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
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Логотипы и Знаки

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