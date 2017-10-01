Логотип нарисовать

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Закрыт11 заявок299 просмотров

Нарисовать один логотип, второй логотип переделать, третий логотип так же нарисовать

Один логотип есть - нужно его переделать, второй логотип нарисовать с нуля

второй логотип (есть фото человека, нужно сделать логотип сидящего на унитазе человека в наушниках и показывающего определенный жест рукой, человек на унитазе должен быть узнаваемый с человеком на фото)

третий логотип для приложения онлайн видео трансляции Real Life

8 лет назад
support112
Лилия 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Mr_VLa
Игорь 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$18
1 день

Заявки фрилансеров

Mr_VLa
Игорь 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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