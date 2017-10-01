Ищем специалиста, который качественно и не долго сможет выполнить логотип
Логотип нарисовать
Нарисовать один логотип, второй логотип переделать, третий логотип так же нарисовать
Один логотип есть - нужно его переделать, второй логотип нарисовать с нуля
второй логотип (есть фото человека, нужно сделать логотип сидящего на унитазе человека в наушниках и показывающего определенный жест рукой, человек на унитазе должен быть узнаваемый с человеком на фото)
третий логотип для приложения онлайн видео трансляции Real Life
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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