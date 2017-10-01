Нарисовать один логотип, второй логотип переделать, третий логотип так же нарисовать

Один логотип есть - нужно его переделать, второй логотип нарисовать с нуля

второй логотип (есть фото человека, нужно сделать логотип сидящего на унитазе человека в наушниках и показывающего определенный жест рукой, человек на унитазе должен быть узнаваемый с человеком на фото)

третий логотип для приложения онлайн видео трансляции Real Life