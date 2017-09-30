Приватный проект для Анны Васьковской (HannaWise)

Спасибо большое Константину за возможность поработать по проекту. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Константин - очень вежливый и приятный в общении заказчик. Оплата была своевременной и в полном объеме. Рекомендую Константина как очень хорошего и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!