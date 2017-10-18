Требуется создать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок223 просмотра

Такого плана логотип. Только вместо животных подсолнухи. Всё в таком стиле. Вариант один в 3D. Внизу фамилия, русская и английская версия. в таком стиле и один рукописный.

Пример прикреляю. 

Стоимость и сроки пишите сразу? 

8 лет назад
DeniAleksandrovi
Денис 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$40
3 дня
Сергей делает хорошие логотипы и быстро. Советую.
проект не закончен, жду информацию.

Заявки фрилансеров

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад