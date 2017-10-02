Создание логотипа

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Завершен6 заявок168 просмотров

Разработать логотип для магазина стройтоваров.

8 лет назад
xstr
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$100
5 дней
Отличная работа! Принято с первого раза и без правок! Будем работать на постоянной основе!
Спасибо Вячеславу. Четкая задача, своевременная оплата

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад