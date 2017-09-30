Создать логотип компании

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт27 заявок880 просмотров

Необходимо создать логотип строительной компании. Требуется лишь красиво оформленная надпись, без дополнительных элементов (домик, молоток и прочее - не требуется). 

Название компании: "Светстрой"

Предпочтения по цветам: желтые цвета (попробовать обыграть восходящее солнце, к примеру - но на усмотрение исполнителя).

Также (опционально) можете добавить под логотип надпись "современные конструкции для сельского хозяйства" или "инновации в сельском хозяйстве"

На выходе мы хотели бы получить три варианта логотипа, из которых выберем лучший. Просьба заложить в стоимость возможные мелкие правки.

8 лет назад
alexandr100
Александр 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров