Разработка логотипа (креатив) + фирменного стиля

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Добрый день!

Необходим дизайнер для разработки логотипа и фирменного стиля по проекту http://sweethome.ua/

ВАЖНО! По данному проекту очень нужны идеи и предложения по реализации от дизайнера.

Что необходимо?

1. Разработка нового логотипа с названием Sweet Home

2. Разработка фирменного стиля (цвета, комбинации, фирменные элементы)

3. Создание визиток с новым лого и стилем

4. Создание фирменного бланка с новым лого и стилем

В заявке обязательно укажите стоимость ваших услуг и ссылку на портфолио (обязательно!).

8 лет назад
nisarshams
Низар 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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