Создание логотипа интернет магазина

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Завершен32 заявки268 просмотров

Необходимо разработать, создать логотип интернет магазина.

8 лет назад
rabotait2008
Евгений 
41 год
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

valentina_a
Валентина 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$2
3 дня
Как всегда на высшем уровне!!! Не дорого быстро качественно!
Отличный заказчик, всю работу разъяснил, было приятно сотрудничать

Заявки фрилансеров

valentina_a
Валентина 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад