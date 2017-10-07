Создание логотипа интернет магазина

Нужен простенький логотип для сервиса по ремонту именно техники apple (также использование его для учетных записей в соцсетях,ютуб. и.т.д.)Без названия.Только лого. Вижу что то типа яблока из которого вылезает гусеница) и жует отгрызаный кусок в виде ...