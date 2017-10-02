Я Архитектор. С удовольствием подойду с ответственностью к любому заданию!
Я Архитектор. С удовольствием подойду с ответственностью к любому заданию!
Выхожу на контакт в любое время суток, исполнительна.
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$10
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Портфолио
- Пригласительные187 просмотров
- Создание Лого для интернет магазина231 просмотр
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую Все выполнено быстро и аккуратно
Ответный отзыв
Было приятно работать, ясно поставлена задача, рекомендую)
$2
10 баллов
6 лет назад
Как всегда на высшем уровне!!! Не дорого быстро качественно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всю работу разъяснил, было приятно сотрудничать
$17
10 баллов
6 лет назад
Спасибо. Все быстро качественно в оговоренные сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работать было легко, всегда шел на контакт, отличный заказчик