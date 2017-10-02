valentina_a

Валентина Андриенко valentina_a

 
29 летРоссия/Ростов-на-Дону
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Я Архитектор. С удовольствием подойду с ответственностью к любому заданию!

Я Архитектор. С удовольствием подойду с ответственностью к любому заданию! 

Выхожу на контакт в любое время суток, исполнительна.

недостаточно оценок
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужно раскрасить материки на контурной карте
Рекомендую Все выполнено быстро и аккуратно
Было приятно работать, ясно поставлена задача, рекомендую)
Ответный отзыв
rabotait2008
Евгений 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Создание логотипа интернет магазина
Как всегда на высшем уровне!!! Не дорого быстро качественно!
Отличный заказчик, всю работу разъяснил, было приятно сотрудничать
Ответный отзыв
rabotait2008
Евгений 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$17
10 баллов
6 лет назад
Обработать фото в стиле Wedha Pop Art Portait
Спасибо. Все быстро качественно в оговоренные сроки. Рекомендую.
Работать было легко, всегда шел на контакт, отличный заказчик
Ответный отзыв