Сделать объемный знак "?" (3D, тень)

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Закрыт17 заявок223 просмотра

Сделать объемный знак "?" (3D, тень) 

В иллюстраторе

8 лет назад
strikus
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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