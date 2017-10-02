Такого плана логотип. Только вместо животных подсолнухи. Всё в таком стиле. Вариант один в 3D. Внизу фамилия, русская и английская версия. в таком стиле и один рукописный. Пример прикреляю. Стоимость и сроки ...
Сделать объемный знак "?" (3D, тень)
Сделать объемный знак "?" (3D, тень)
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