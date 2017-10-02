Разработка логотипа и визитки

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт12 заявок611 просмотров
#1$80

Нужно разработать концепцию логотипа и визитки согласно брифу

ссылка на бриф https://goo.gl/Gxzncq

Победитель будет выбран 10 октября 

8 лет назад
eibonbraine
Игорь 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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