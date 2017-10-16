Разработать лого

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Завершен22 заявки197 просмотров

Необходимо разработать лого для ресторана домашней кухни традиционная славянская,русская, украинская, белорусская) 

8 лет назад
Alena_petrovnahr
Алена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$35
3 дня
С Сергеем очень комфортно работать, он слушает и слышит заказчика, профессионализм на высшем уровне, в сроки укладывается, результат поражает!
Отличный заказчик. Рекомендую всем на 100%

Заявки фрилансеров

DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад