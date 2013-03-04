Alena_petrovnahr

Алена Alena_petrovnahr

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2900
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстальщик

    Требуется верстальщик сайта на Wordpress для создания mvp на базе платного темплейта. Требования: опыт от 3 лет, наличие портфолио, знание адаптивной верстки,  опыт индивидуальной настройки админ панели с возможностью внесения изменений. Требуется верстка сайта, состоящего ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Cоздать сайт

    Здравствуйте! Необходимо разработать (нарисовать) дизайн сайта (онлайн-сервисов).

    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать лого

    Необходимо разработать лого для ресторана домашней кухни традиционная славянская,русская, украинская, белорусская)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн сайта для туристической компании

    $500

    Добрый день. Нужен дизайн сайта туристической компании. Правильное цветовое решение, удобство доступность (все нужное на видном месте...), возможны легкие ненавязчивые эффекты, ТЗ нет, предлагайте идеи, будем реализовывать. В общем, сайт должен быть креативным, современным, просто ...

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип и визитка для турагентства

    $100

    Необходимо создать логотип и визитку для туристического агентства сочетание цветов - лиливо-фук-цикламен возможно в сочетании с салатовым Логотип должен быть лаконичным, хорошо сжимаемым. Легкая читаемость на наружке, вывеске. Контрастность. Яркий ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2900
10 баллов
6 лет назад
Верстальщик
WordPress
Спасибо за отличный заказ! Заказчик и коллектив оказались понимающими, принимали к сведению все советы касающиеся части веба. Сделали решение, и продолжаем работать над другими проектами. Обращайтесь смело.
Отличная команда. Работа выполняется в срок и на высоком уровне. Рекомендую
Ответный отзыв
DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Разработать лого
Отличный заказчик. Рекомендую всем на 100%
С Сергеем очень комфортно работать, он слушает и слышит заказчика, профессионализм на высшем уровне, в сроки укладывается, результат поражает!
Ответный отзыв
susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип и визитка для турагентства
Спасибо Алене! Очень интересный проект, работал с удовольствием! Было приятно работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как отличного человека и ответственного заказчика. Все на высоком уровне!
Очень довольна работой Дениса. Профессиональный подход, качественное исполнение. Неординарность мысли. Дизайнер в штате с заданием не справился, Денис, виртуозно реализовал проект! Планирую продолжить с ним работать.
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