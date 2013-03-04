Alena_petrovnahr

Требуется верстальщик сайта на Wordpress для создания mvp на базе платного темплейта. Требования: опыт от 3 лет, наличие портфолио, знание адаптивной верстки, опыт индивидуальной настройки админ панели с возможностью внесения изменений. Требуется верстка сайта, состоящего ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать (нарисовать) дизайн сайта (онлайн-сервисов).Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, необходимо сверстать html письмо для рассылки.HTML-верстка25 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать лого для ресторана домашней кухни традиционная славянская,русская, украинская, белорусская)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $500
Добрый день. Нужен дизайн сайта туристической компании. Правильное цветовое решение, удобство доступность (все нужное на видном месте...), возможны легкие ненавязчивые эффекты, ТЗ нет, предлагайте идеи, будем реализовывать. В общем, сайт должен быть креативным, современным, просто ...Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать презентации туристической компании для корпоративных клиентов и VIP-клиентов. Нужны "виртуозы слова".Презентации3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо создать логотип и визитку для туристического агентства сочетание цветов - лиливо-фук-цикламен возможно в сочетании с салатовым Логотип должен быть лаконичным, хорошо сжимаемым. Легкая читаемость на наружке, вывеске. Контрастность. Яркий ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад