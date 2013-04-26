Дизайн сайта для туристической компании

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт60 заявок429 просмотров

Добрый день. Нужен дизайн сайта туристической компании. Правильное цветовое решение, удобство доступность (все нужное на видном месте...), возможны легкие ненавязчивые эффекты, ТЗ нет, предлагайте идеи, будем реализовывать. В общем, сайт должен быть креативным, современным, просто шикарным! Просьба откликаться профессионалов знакомых с тематикой!

12 лет назад
Alena_petrovnahr
Алена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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