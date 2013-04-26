Требуется создание дизайна блога для WP. Данный блог будет привязан к сайту, поэтому дизайн блога должен соответствовать стилистике сайта.
Дизайн сайта для туристической компании
Добрый день. Нужен дизайн сайта туристической компании. Правильное цветовое решение, удобство доступность (все нужное на видном месте...), возможны легкие ненавязчивые эффекты, ТЗ нет, предлагайте идеи, будем реализовывать. В общем, сайт должен быть креативным, современным, просто шикарным! Просьба откликаться профессионалов знакомых с тематикой!
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