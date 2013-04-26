Редизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки933 просмотра
#1$100

Необходимо сделать редизайн вот этой страницы http://maketravel.pro/phuket.htm

подобрать цвета, оформить шапку сайта, футер и контент.

Структуру можете сильно не менять, интересует именно сама подача.

Предпочтение будет отдаваться вариантам в светлых или ярких тонах.

Бюджет 100$

12 лет назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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