В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется Web-дизайнер. Возьмем на работу человека, который будет соответствовать следующим требованиям: знать Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , CorelDraw; ...
Дизайн почтовой рассылки
Всем привет
Необходмимо сделать макет e-mail рассылки.
Шапка на основе бекграунда с сайта, логотип, текст. (все готово, предоставлю)
Сделать за пятницу.
Пишите, пожалуйста, цены.
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