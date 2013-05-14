В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется Web-дизайнер.

Возьмем на работу человека, который будет соответствовать следующим требованиям:

знать Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , CorelDraw;

знать flash

знать что такое верстка и шрифты

уметь проектировать пользовательские интерфейсы

Обязанности:

рисовать дизайн для собственных сайтов

принимать участие в разработке концепции и делать баннера, промо материалы(gif, flash).

заверстать собственный дизайн

участвовать в проектировании пользовательских интерфейсов

работать над юзабилити проектов

Что мы предлагаем:

- высокая зп(уровень 1000$), но конечное предложение будет зависеть от уровня кандидата

- работу по плечу в небольшом, но очень дружном коллективе)