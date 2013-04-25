Редизайн премиум темы на Open Cart

Хотим реализовать онлайн-аптеку на opencart, от вас требуется помочь с выбором премиум темы и сделать необходимый редизайн, подготовить внешний вид сайта для запуска.

Прикладываю ссылки с комментариями, что бы примерно было понятно что хочется и нравится:

1.http://livedemo00.template-help.com/opencart_44027/

+ тема понравилась больше всех: шрифты, стиль, все блоки в тему. Место для спешал офферс, много места под бестселлеры, выведены категории, есть место для баннера, все стильно и супер крисиво, но:

- не устраивает темный дизайн - для онлайн аптеки хочется цветовую схему белый-голубой-яркийцветдляфишки, а следовательно надо сменить полностью цветовую схему

(пример: http://themeforest.net/item/medex-medical-doctor-and-health-care-responsive/full_screen_preview/3934633

пример: http://quanticalabs.com/template/medicenter-responsive-medical-health-template/4000598)

или

2. http://themeforest.net/item/parfijure-premium-responsive-opencart-theme/full_screen_preview/4572738

+ цветовая схема близка к нужной (немного подкорректировать)

+ есть место для сео-текста

+ есть блок вывода новостей, но

- огромный слайдер

- нет категорий

ОПЦИОНАЛЬНО:

- реализовать модуль вывода новостей, аналогичный этому: http://themeforest.net/item/parfijure-premium-responsive-opencart-theme/full_screen_preview/4572738 (если его не будет в выбраной теме)

- вывод прайсов для таблеток (у нас же аптека) по дозировкам и колличеству таблеток в упаковке.

пример: http://www.planetdrugsdirect.com/Drugs/Plavix/1723/ или http://www.prime-pills.com/lipitor_generic.php

Предложения, корректировки идеи приветствуются, даже очень.

На выходе хочется получить примечательный, удобный для использования ресурс

В заявке цена сроки, очень желательны предложения